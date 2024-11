Beatrix haalt herinneringen op tijdens bezoek aan Saba

Prinses Beatrix is vrijdag tijdens haar driedaagse bezoek aan de Cariben aangekomen op Saba. Daar bezocht ze onder meer een maritiem onderzoekslaboratorium en het Queen Wilhelminapark, waar ze in gesprek ging met verschillende kinderen.

Op beelden die tijdschrift Vorsten online heeft gezet, is te zien dat Beatrix herinneringen aan haar jeugd ophaalde nadat haar werd gevraagd hoe ze als kind speelde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de prinses in Canada verbleef, was er niet veel te spelen, legde Beatrix uit.

“Toen we weer thuiskwamen begon de wederopbouw pas. Scholen, speeltuinen en dingen voor kinderen waren heel zeldzaam”, stelde de 86-jarige prinses. Daarom speelde ze graag in het bos. “En er waren daar weinig mensen die op ons letten”, vertrouwde ze de kinderen lachend toe.

Voor de prinses zit het relatief korte bezoek aan het Caribische deel van Nederland er vrijdagavond alweer op. Woensdag en donderdag bracht ze door op Sint-Maarten.