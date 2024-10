Beatrix naar Balletgala van 45-jarig Dansersfonds ’79

Prinses Beatrix gaat in november naar het Nederlands Balletgala van Stichting Dansersfonds ’79. Het evenement vindt plaats in het DeLaMar Theater in Amsterdam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Daarnaast wordt het Balletgala opgedragen aan Ed Wubbe, de artistiek directeur van Scapino Ballet Rotterdam. Dit jaar bestaat de stichting 45 jaar.

Tijdens het gala worden meerdere optredens gegeven, onder meer door het Nederlands Dans Theater en het Scapino Ballet Rotterdam. Daarnaast worden verschillende prijzen uitgereikt aan beginnende en ervaren dansers.

De stichting ondersteunt dansers die niet meer professioneel kunnen dansen door hun leeftijd of blessures. Daarnaast stimuleert het fonds jonge dansers met studiebeurzen.