Bekende polospeler hoopt op succes voor polo-docu van prins Harry

De bekende Argentijnse polospeler Nacho Figueras hoopt dat de door zijn goede vriend prins Harry geproduceerde Netflix-documentaireserie POLO een succes wordt. Figueras hoopt dat de aankomende reeks de paardensport bij een groot publiek zal introduceren, vertelde hij aan het Amerikaanse People.

“Ik kijk er echt naar uit om te zien wat er gaat gebeuren. Hopelijk is dit het begin van een langere serie die onze sport aan miljoenen mensen zal tonen,” aldus Figueras. De Argentijn hoopt dat het effect van de serie vergelijkbaar zal zijn met dat van Drive to Survive voor de Formule 1.

De samenwerking met zijn “dierbare vriend” Harry noemt Figueras “een eer”. “Dit is meer zijn project dan het mijne. Het is een eer om te weten dat ik heb kunnen helpen. En de show gaat niet over mij. Het gaat niet over hem. Dus we hebben er heel hard aan gewerkt en we zijn erg enthousiast over het resultaat.”

POLO is een van de twee series van Archewell Productions, het bedrijf van de Britse prins en zijn vrouw Meghan. De series maken deel uit van de deal van honderd miljoen dollar die het paar in 2020 met de streamer sloot. Naast de serie over polo produceert het duo ook een serie die “de vreugde van koken en tuinieren, entertainen en vriendschap viert”.