Belgen poseren met medaillewinnaars en bezoeken perscentrum OS

De kinderen van de Belgische koning Filip en Mathilde hebben op dag vier van hun bezoek aan de Olympische Spelen in Parijs onder meer naar atletiek gekeken. Ook waren zij te gast in het internationale perscentrum in Parijs, deelt het Belgisch hof op social media.

Prinses Elisabeth, de prinsen Gabriël en Emmanuel en hun jongere zusje prinses Eléonore hebben zaterdag meerdere Belgische atleten ontmoet. Zij poseerden onder meer met hardloper Bashir Abdi, die zilver won bij de marathon. Ook deelt het paleis een foto met medaillewinnaars Nafi Thiam en Noor Vidts, die respectievelijk goud en brons wonnen op het onderdeel zevenkamp.

Het koninklijke gezelschap bracht ook een bezoek aan het internationale perscentrum, van waaruit de Spelen door omroepen van over de hele wereld worden uitgezonden. De koningskinderen poseerden ook bij de afdeling van de Belgische omroepen VRT en RTBF, die versierd was met de nationale driekleur, een lantaarnpaal en een paar gedekte terrastafeltjes en stoelen.