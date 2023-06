Belgisch koningshuis trots op kampioenschap basketbalsters

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn zeer trots op de Belgische basketbalsters. De nationale ploeg, bijgenaamd de Belgian Cats, won zondagavond de finale van het Europees kampioenschap tegen Spanje.

“Europees kampioen! Wat een finale! Zo fier op onze Belgian Cats en hun historische overwinning!”, schrijft het Belgische koningshuis op Twitter. Het is de eerste keer dat de Belgische vrouwenploeg Europees kampioen wordt.

De Belgische basketbalvrouwen keken in de finale lang tegen een achterstand aan, maar door een sterk slotoffensief eindigde de wedstrijd in 58-64. Emma Meesseman had met 24 punten een groot aandeel in de Belgische overwinning.