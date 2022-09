Belgisch koningspaar arriveert voor trouwdag prinses Maria-Laura

Koning Filip en koningin Mathilde zijn zaterdagochtend in het stadhuis van Brussel gearriveerd voor het burgerlijk huwelijk van prinses Maria-Laura. De dochter van de Belgische prinses Astrid trouwt zaterdag met haar partner William Isvy.

De voltrekking van het burgerlijk huwelijk van de Belgische prinses vindt zaterdagochtend in kleine kring plaats. Behalve het koningspaar zijn daar ook andere leden van de Belgische koninklijke familie aanwezig, zoals prins Laurent en zijn vrouw, prinses Delphine en haar man en de voormalige Belgische koning Albert II en koningin Paola, melden verschillende Belgische media.

Later op de dag vindt er in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel een ceremonie op grotere schaal plaats. Daarvoor zouden zo’n vijfhonderd gasten zijn uitgenodigd.

Prinses Maria-Laura en William lieten eerder deze week na het overlijden van de Britse koningin Elizabeth weten dat hun voorgenomen huwelijksdag door zou gaan. Hun woordvoerder Herve Verhoosel zei tegen Het Laatste Nieuws dat het gaat om “een privéhuwelijk” en daarom wordt “voltrokken ondanks het overlijden van Hare Majesteit koningin Elizabeth II”. Wel zal er tijdens de dienst op zaterdagmiddag aandacht zijn voor de donderdag overleden Britse vorstin. “Tijdens de religieuze viering op zaterdagnamiddag zal een moment van gebed en bezinning gewijd worden aan Hare Majesteit koningin Elizabeth II”, aldus Verhoosel.