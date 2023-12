Zien: Belgische koninklijke familie doet kerstkaart op de bus

De Belgische koninklijke familie heeft de kerstkaart voor dit jaar verstuurd. Op social media deelde het hof maandagavond dat “de nieuwe kerstkaarten zojuist op de bus zijn gedaan”.

Op de foto staan van links naar rechts prinses Eléonore, prins Gabriël, koningin Mathilde, koning Filip, prinses Elisabeth en prins Emmanuel. Het gezin poseert in de buitenlucht, vermoedelijk voor Kasteel Laken.

Het is voor de tiende keer sinds het aantreden van Filip als koning, dat het gezin een kerstkaart verstuurt. Op Instagram deelt het hof ook de eerste koninklijke kerstkaart van het gezin die in 2013 werd verstuurd. “Wie herinnert zich de kerstfoto van 2013 nog?”, staat er in het bijschrift. “Swipe om de foto te (her)ontdekken!”

Eerder verstuurden de Britse koning Charles en zijn vrouw Camilla, en prins William en prinses Catherine en de kinderen hun kerstkaart voor dit jaar al.

Foto Bas Bogaerts