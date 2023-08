Belgische prins Gabriël gaat door met militaire opleiding

Het Belgische koningshuis heeft zondag ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van prins Gabriël een nieuwe foto vrijgegeven van de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde. Ook is bekendgemaakt dat de prins binnenkort start met het tweede bachelorjaar sociale en militaire wetenschappen aan de Koninklijke Militaire School (KMS).

Het Belgische hof deelde in juli foto’s van Gabriël in militair kostuum, waarbij wordt vermeld dat de prins het eerste jaar van de opleiding had afgerond. Er werd toen echter nog geen uitsluitsel gegeven of de prins zijn opleiding zou voortzetten.

Gabriël startte in de zomer van 2022 met de studie. Het Laatste Nieuws meldt zondag op basis van bronnen dicht bij de prins dat het nog niet zeker is of de prins ook daadwerkelijk een militaire carrière beoogt.