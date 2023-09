Filip ontvangt officier-leerlingen na eed, onder wie Elisabeth

Koning Filip van België heeft woensdag de leerlingen van de Koninklijke Militaire School ontvangen die dinsdag hun eed hebben afgelegd als officier. Ook zijn eigen dochter, prinses Elisabeth, behoorde tot die groep.

Het Belgische koninklijk huis deelt op X foto’s van het ontvangst van de leerlingen. Op de foto’s is te zien dat koning Filip met de leerlingen praat. Op een van de foto’s is hij samen met zijn dochter te zien. “Proficiat aan allen”, is in het bericht van het hof te lezen.

Prinses Elisabeth begon in de zomer van 2020 met haar militaire opleiding. Haar grootvader koning Albert legde de eed af op 18 mei 1953 en haar vader, de huidige koning Filip, deed dat op 26 september 1980.