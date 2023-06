Koning Albert ‘maakt het goed’, maar mag ziekenhuis nog niet uit

De Belgische koning Albert maakt het goed, maar blijft zoals eerder aangekondigd ter observatie in het ziekenhuis, laat een woordvoerder van het koninklijk paleis woensdagochtend aan persbureau Belga weten.

De 89-jarige Albert werd dinsdagochtend onwel en werd naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tekenen van uitdroging vertoonde. In de loop van de dag werd gemeld dat zijn situatie “geruststellend” was. Wel werd besloten dat Albert nog enkele dagen in het ziekenhuis moest blijven. Verschillende familieleden, waaronder zijn echtgenote Paola en koning Filip en koningin Mathilde, zijn al bij hem op bezoek geweest.

Albert was van 1993 tot 2013 koning. Nadat hij afstand deed van de troon werd hij opgevolgd door zijn zoon Filip. Anders dan in Nederland behoudt de koning na troonsafstand zijn titel.