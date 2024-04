Koning Filip vindt Europese Unie ‘nog te gefragmenteerd’

Koning Filip van België vindt dat de Europese Unie “nog te gefragmenteerd” is. De vorst benadrukte woensdag in een toespraak in het Europees Parlement in Brussel dat Europa moet blijven samenwerken. “In de Europese Unie gaat het om meer dan louter crisisbeheer. Een langetermijnvisie moet haar drijven”, sprak hij.

Europa moet samen blijven vechten tegen klimaatverandering, maar ook op economisch vlak. “We moeten ook ons economisch lot meer in eigen handen nemen. We moeten durven te dromen van een toekomst waarin de unie ook een grotere geo-economische rol speelt dan vandaag.”

Filip zei ook dat Europa een plek moet zijn waar “de mensheid” zich thuis voelt. De oorlog in Oekraïne noemde hij “onze” strijd. “Het gaat hierbij om de verdediging van onze veiligheid, en van onze waarden. Wij voelen ons ook bedreigd. En terecht.”

Het was de eerste keer dat Filip het Europees Parlement toesprak. De vorige Belgische koning die dat deed was Boudewijn in 1987.