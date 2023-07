Koningin Mathilde bezoekt vakantiekamp voor kinderen met kanker

De Belgische koningin Mathilde heeft maandag het vakantiekamp van de organisatie Kom op tegen Kanker bezocht. Daar kunnen kinderen met kanker van 6 tot en met 17 jaar gratis naartoe om een onbezorgde tijd te hebben.

Tijdens het bezoek deed Mathilde verscheidene spelletjes met kinderen en ontmoette ze het zorgpersoneel dat op het kamp werkt. Op foto’s van het Belgische hof is te zien hoe de koningin een rolstoel met een kindje erin duwt, iemand een knuffel geeft en langs de kant staat te klappen.

Kom op tegen Kanker is een onafhankelijke organisatie in België die zich inzet in de strijd tegen kanker. De organisatie focust op drie punten: minder kanker, genezing ervan en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker.