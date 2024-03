Koningin Mathilde geëmotioneerd door ontmoetingen in Ivoorkust

Koningin Mathilde van België is erg geraakt door de verhalen die ze de afgelopen week heeft gehoord tijdens haar bezoek aan Ivoorkust. Vooral ontmoetingen met jonge meisjes die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik emotioneerden haar, vertelt ze aan de krant Het Laatste Nieuws.

“Het is moeilijk om een keuze te maken”, antwoordt Mathilde op de vraag welk specifiek moment van de reis haar het meest zal bijblijven. “Maar waarover ik bij ons thuis zeker zal vertellen, zijn de getuigenissen van de meisjes die slachtoffer van seksueel misbruik waren.”

De meisjes waren rond de 15 jaar, dezelfde leeftijd als haar jongste dochter Eléonore. “Ik zei tegen mezelf: ‘Oei, zo jong, en ze hebben al zulke afschuwelijke ervaringen meegemaakt. Wat een trauma.’ Toch bleven ze lachen en hopen. Met hun veerkracht en doorzettingsvermogen zijn ze een voorbeeld voor velen. Heeft u trouwens gezien dat een meisje begon te huilen? Ze was verkocht aan haar oom, die veertig of vijftig jaar ouder was. Hij misbruikte haar en besmette haar met aids. Ik begrijp dat ze zo emotioneel was.”

De tijd nemen

Mathilde vindt het ook belangrijk om als koningin de tijd te nemen tijdens dergelijke bezoeken. “Ik ben niet het type: vlug, vlug, vlug, ik stel snel wat vragen en moet over vijf minuten weg. Nee, ik wil de tijd nemen voor de mensen. Daardoor gaan ze zich natuurlijk gedragen en zich openstellen voor mij. Ze moeten echt vertrouwen dat ik er voor hen ben.”

De koningin was tot en met woensdag in Ivoorkust in haar rol van pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).