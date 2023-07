Koninklijke Crypte van Laken gratis open voor sterfdag Boudewijn

De Koninklijke Crypte van Laken is maandag 31 juli gratis toegankelijk in verband met de sterfdag van koning Boudewijn. De voormalig koning van België is die dag precies dertig jaar geleden overleden.

De Koninklijke Crypte ligt onder de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken. Op die plek liggen alle voormalige Belgische vorsten, hun echtgenotes en sommige leden van de Belgische koninklijke familie begraven.

Koning Boudewijn regeerde van 1951 tot 1993. Omdat hij en zijn vrouw Fabiola kinderloos bleven, werd hij na zijn overlijden opgevolgd door zijn jongere broer Albert, de vader van de huidige koning Filip.