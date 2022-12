Mathilde hoort kwetsende ervaringen in Vlaamse kledingwinkel

Koningin Mathilde van België heeft donderdag een bezoek gebracht aan een kledingwinkel in Merchtem, een plaatsje ten noorden van Brussel. Ze was daar bij de lancering van de campagne De Warmste Entree voor het toegankelijker maken van winkels voor mensen met een beperking.

De echtgenote van koning Filip sprak met twee vrouwen die beiden met een beperking leven. Ze hoorde hoe moeilijk het voor hen is om te shoppen. Een van de vrouwen, die in een rolstoel zit, vertelde bijvoorbeeld dat medewerkers vaak niet weten hoe ze moeten reageren als ze haar zien binnenkomen en soms eerder haar echtgenoot aanspreken in plaats van haar. “Dat moet kwetsend zijn”, zo reageerde de koningin volgens persbureau Belga.

De bewuste kledingwinkel in Merchtem heeft enkele aanpassingen gedaan om de zaak toegankelijker te maken. Mathilde kon met eigen ogen zien hoe de gangen breder waren gemaakt, de kapstokken in de pashokjes lager en de kassa’s op een aangepaste hoogte waren gezet.