Mathilde praat over problemen van vrouwelijke leidinggevenden

De Belgische koningin Mathilde heeft vrijdagmiddag gesproken over de problemen waarmee vrouwen in leidinggevende functies te maken krijgen. Dat deed de vorstin in het kader van de conferentie Women at the Peace Table.

Koningin Mathilde sprak met vrouwenrechtenactivisten Sima Samar, Jennie Vanlerberghe en Annie Matundu Mbambi “over de uitdagingen die vrouwen in leidinggevende posities ervaren op het vlak van conflictpreventie en -resolutie”, schrijft het Belgische koningshuis bij een reeks foto’s van de ontmoeting. Op de foto’s is te zien dat de koningin de handen van de drie vrouwen schudt.

De Women at the Peace Table-conferentie vindt zaterdag plaats in de Belgische stad Ieper.