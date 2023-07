Merendeel Belgen vindt koningin Mathilde meerwaarde voor Filip

Het merendeel van de Belgen, zo’n 70 procent, vindt dat koningin Mathilde de afgelopen tien jaar een meerwaarde is geweest voor het koningschap van koning Filip. Dat blijkt uit een peiling van HLN, VTM NIEUWS, RTL en Le Soir onder duizend Belgen. De peiling is gedaan ter ere van het tienjarig koningschap van Filip.

Volgens koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter komt dat mede door het feit dat Mathilde haar man de schijnwerpers gunt. “Komen ze een ruimte binnen, dan zal ze nooit een stap voor hem lopen, maar eerder eentje achter hem”, zo schrijft hij in HLN. “In gesprekken laat ze hem ook eerst het woord nemen en beaamt ze zijn uitleg met een hoofdknik of knipoog. Pas wanneer hij uitgepraat is, zal ze tussenkomen.”

Daarnaast heeft Mathilde volgens 68 procent van de ondervraagden “een eigen stempel” op het koningschap van Filip gedrukt. Dat heeft onder meer te maken met haar inzet voor mentale gezondheid en haar werk voor de Verenigde Naties en UNICEF.

Woensdagavond kwamen de rapportcijfers van het koningspaar en prinses Elisabeth al naar buiten. De drie zijn nipt geslaagd: alle drie krijgen ze van het Belgische volk een 5,9.