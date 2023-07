Prins Laurent bezoekt Tomorrowland met dochter Louise

Hoog bezoek op het festival Tomorrowland in het Belgische Boom zaterdag. Prins Laurent, de broer van de Belgische koning Filip, stapte samen met zijn dochter Louise door de poorten, zo is te zien op beelden van Het Laatste Nieuws.

De 59-jarige prins was vrijdag samen met zijn 19-jarige dochter nog van de partij tijdens de viering van de nationale feestdag in België. Voordat Laurent en Louise het festivalterrein betraden, poseerden de twee nog even voor een paar foto’s. Zaterdag treden onder anderen James Hype, Afrojack en Dimitri Vegas & Like Mike op.

Het is niet de eerste keer dat Laurent het festival bezoekt. In 2014 ging hij ook al eens naar Tomorrowland, toen betrad hij het festivalterrein samen met zijn schoonzus.