Prinses Delphine onthult fototentoonstelling van koning Boudewijn

Prinses Delphine was maandag in Ukkel aanwezig bij een herdenkingsdienst voor koning Boudewijn. Het is maandag precies dertig jaar geleden sinds haar oom overleed in Spanje. De prinses legde onder meer een bloemenkrans neer bij een standbeeld van de vroegere koning van België.

De 55-jarige Delphine woont zelf in Ukkel en was samen met burgemeester Boris Dilliès bij de plechtigheid. Samen openden zij ook een tentoonstelling van foto’s van koning Boudewijn. Een tiental foto’s is aangebracht op de hekken van de Koninklijke Sterrenwacht. De foto’s tonen de verschillende periodes uit het leven van de koning. De tentoonstelling is gratis te bezoeken tot 31 augustus.

De prinses noemde de foto’s volgens persbureau Belga “treffend”. “Het is voor mij heel belangrijk om een lid van mijn familie, voor wie ik veel bewondering koester, te herdenken. Hij is veel te vroeg gegaan. Ik ben heel fier dat ik hem kan eren in de gemeente waar ik woon.”