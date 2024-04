Renovatie voorgevel Belgisch paleis ‘zo goed als klaar’

De renovatie van de gevel van het koninklijk paleis in Brussel loopt voorspoedig. Het werk aan het centrale gedeelte van de voorgevel is “zo goed als klaar”, deelt het hof maandag in een kleine update op sociale media.

“Ondertussen gaan de werken aan de andere gevels van het paleis volop verder”, staat in een bericht op X. Op enkele foto’s is te zien dat onder meer de kozijnen en de ramen worden aangepakt. Ook wordt de gevel gereinigd.

De renovatiewerkzaamheden aan het paleis begonnen vorig jaar maart. In totaal duurt het werk ongeveer anderhalf jaar.