Het afgelopen jaar werd de Belgische prinses door het Amerikaanse tijdschrift Paper uitgeroepen tot stijlicoon. Een mooi compliment, maar in hoeverre kun je dat al zeggen van zo’n jonge prinses? Elisabeth viert nu haar 18e verjaardag en wij blikken terug op haar beste mode momenten.

De complimenten zijn niet van de lucht als prinses Elisabeth op 21 juli 2018 arriveert bij de militaire parade voor het Koninklijk Paleis. Haar gebloemde midijurk van Maje blijkt een schot in de roos en zodra de prinses naast haar moeder en zusje gaat staan, valt nog iets op. Als een ode aan hun land zijn de dames gehuld in de kleuren van de vlag: zwart (Elisabeth), geel (Eléonore) en rood (Mathilde). Ongetwijfeld heeft koningin Mathilde een rol gespeeld bij deze kleurkeuze. Als moeder en koningin houdt ze de kleding van haar gezin goed in de gaten en ze gunt zichzelf af en toe een symbolische actie. Tegelijkertijd wordt de invloed van Mathilde met het jaar wel steeds iets kleiner. Zeker bij Elisabeth zien we steeds meer een eigen smaak: eigentijdser, speelser en volwassener. Zo is ze inmiddels gesignaleerd met kleurrijke midi-jurken, hoge hakken, broeken met wijde pijpen, metallic jasjes en niet te vergeten: witte sneakers.

In de voetsporen van oma?

De moderne en toch ook koninklijke stijl van prinses Elisabeth is verrassend en belooft veel goeds. Modekenners verwachten dan ook dat de prinses in de toekomst in de voetsporen van haar oma Paola gaat treden. Ten dele althans, want de mediaaandacht voor prinses Elisabeth valt absoluut in het niet bij de mediahype waar koningin Paola in de jaren 60 mee te maken kreeg.

Dat beaamt ook Jelka van Duyse van de website Modekoninginmathilde.be. ‘In Amerika is prinses Elisabeth door het toonaangevende tijdschrift Paper uitgeroepen tot stijlicoon, maar in eigen land is de aandacht voor haar kledingstijl nog vrij gering. Ik denk dat hier twee verklaringen voor zijn. Allereerst laten de meeste jonge meiden zich inspireren door klasgenoten, filmsterren en zangeressen. Royalty valt qua mode echt niet te vergelijken met Hollywood en daarbij heeft het Belgische koningshuis ook nog een vrij duf imago. Koninklijk mode wordt door de meeste jongeren niet gezien als hip en eigentijds, terwijl de garderobe van Elisabeth eigenlijk heel goed aansluit bij die van haar leeftijdsgenoten. Hier kan dus echt nog een brug geslagen worden en ik sluit niet uit dat dat nog gaat gebeuren.

Maar daar is wel wat media-aandacht voor nodig en dat brengt mij gelijk bij de tweede verklaring: in België is er de laatste jaren steeds minder aandacht voor de koninklijke familie. De mode van koningin Mathilde en prinses Elisabeth komt af en toe nog wel aan bod in de kranten en tijdschriften, maar het is niet te vergelijken met de mediahype rondom Paola in de jaren 60. Alle bladen wilden haar destijds op de cover en voor heel wat jonge vrouwen was zij een soort Belgische Grace Kelly. Paola’s mode was voor die tijd ook echt wel grensverleggend, met minirokken, bikini’s en zwarte cocktailjurkjes à la Coco Chanel.

Prinses Elisabeth heeft vanwege haar uitgestippelde toekomst beduidend minder vrijheden en dat zie je ook wel terug in haar kledingkast. De kledingstukken die worden gedragen bij officiële gelegenheden zijn hip en eigentijds, maar tegelijkertijd ook verre van grensverleggend. Om die reden zou ik Elisabeth ook niet zo snel omschrijven als een stijlicoon. Mijns inziens drukt een stijlicoon echt een stempel op het modebeeld. Elisabeth heeft wel alles in zich om dat te gaan doen, maar ze moet zich nog wel bewijzen. Een stijlicoon in de dop vind ik daarom een betere omschrijving.’

Modevijver

Stijlicoon in de dop of niet: qua merken heeft prinses Elisabeth in ieder geval al wel een duidelijke voorkeur. Vooral Maje, Ba&sh, Needle & Thread en Zara vallen de laatste tijd goed in de smaak. Voor de trouwe Vorstenlezers vast geen onbekende merken, want de prinsessen Amalia, Alexia, Ingrid Alexandra en Isabella delen dezelfde voorkeur. Best gek eigenlijk, want het huidige modeaanbod is groter dan ooit en toch vissen de tienerprinsessen allemaal in dezelfde modevijver. Waarom toch?

Jelka van Duyse: ‘Zoals de naam al verklapt, wordt confectiekleding in standaardmaten en grote aantallen geleverd. Dit zie je terug in de prijs en ik denk dat de jonge prinsessen hier vrij gevoelig voor zijn. Daarnaast sluit de confectiekleding van de genoemde merken goed aan bij de kledingstijl van de gemiddelde tiener en daar zullen de prinsessen vast ook rekening mee houden. Niemand wil buiten de boot vallen op die leeftijd, of je nu prinses bent of niet. En bij Elisabeth speelt ook het aanbod van winkelcentrum Dockx mee bij haar voorkeur voor bepaalde merken. In haar vrije tijd wordt de prinses daar regenmatig gesignaleerd bij bijvoorbeeld Zara. Al mFet al verbaast het mij dus niet dat prinses Elisabeth steeds vaker kiest voor confectie, maar ik moet wel zeggen dat er ook couture in haar kast hangt.’

Kritische dochter

Couture: het modieuze neusje van de zalm. Door de jaren heen is prinses Elisabeth al meerdere keren gesignaleerd in een speciaal voor haar ontworpen jurk. Denk maar eens aan de rode jurk met ajourpatroon, die ze droeg tijdens de eedaflegging van koning Filip. Voor het ontwerp werd Edouard Vermeulen van modehuis Natan opgetrommeld en voor de echte modekenners was dat natuurlijk helemaal geen verrassing. De band tussen het koningshuis en Natan is hecht, en het is algemeen bekend dat koningin Mathilde er kind aan huis is.

Als stijlicoon in de dop en kritische dochter woont prinses Elisabeth de bezoeken van Edouard Vermeulen graag bij en als het even kan, voorziet ze haar moeder op deze momenten ook van (on)gevraagd modeadvies. Soms leent koningin Mathilde haar kleding uit aan haar oudste dochter, waardoor er een mooie wisselwerking tussen de twee is ontstaan. Jelka van Duyse: ‘Het doorgeven van kleding gebeurt veel in koninklijke kringen en Mathilde en Elisabeth doen er graag aan mee. Het resultaat hiervan werd voor het eerst echt zichtbaar op de familiefoto die in juli 2018 werd vrijgegeven. Al bij de eerste aanblik trok de roze blouse van prinses Elisabeth mijn aandacht. De radartjes in mijn hoofd begonnen gelijk te draaien, want waar kende ik die blouse toch van? Een eerder werkbezoek? Een staatsbezoek? Een privémoment? Gelukkig vond ik in mijn archief al vrij snel een foto van Mathilde met de blouse. Genomen in 2010, dus de roze blouse van Elisabeth heeft heel wat jaren in de kast gehangen. Desondanks heeft de prinses er toch een eigen draai aan weten te geven door het kledingstuk te combineren met een hippe Zara-broek met wijde pijpen.

De komende jaren gaan we vast nog veel meer vintage zien. Ik zie er naar uit en ik ben tegelijkertijd ook heel benieuwd naar Elisabeths accessoires. Wanneer gaan we haar bijvoorbeeld zien met een hoed? Wacht ze tot haar achttiende verjaardag, of kiest ze haar eigen pad zónder hoed? Bij een stijlicoon in de dop weet je het maar nooit.