Belgisch koningspaar in april op staatsbezoek aan Vietnam

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde gaan in april voor een staatsbezoek naar Vietnam. Het paar is van 1 tot en met 3 april in de steden Hanoi, Hai Phong en Ho Chi Minh City, meldt het Belgische hof.

President Luong Cuong had het paar uitgenodigd. Het bezoek staat in het teken van vijftig jaar diplomatieke betrekkingen tussen Vietnam en België.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zouden in maart eigenlijk ook op staatsbezoek naar Vietnam gaan, maar dat bezoek werd enkele dagen van tevoren afgeblazen. Toenmalig president Vo Van Thuong legde een jaar na zijn aantreden zijn functie neer in verband met een grootschalig anticorruptieonderzoek. Luong Cuong werd in oktober aangesteld als president: de vierde in minder dan twee jaar tijd.