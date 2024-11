Belgisch koningspaar ontvangt sultan van Oman voor staatsbezoek

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde ontvangen op 3 en 4 december Haitham bin Tariq Al Said, de sultan van Oman, voor een staatsbezoek. Dat maakte het Belgische hof woensdag bekend.

Het bezoek is “een weerspiegeling van de uitstekende betrekkingen tussen het Sultanaat Oman en het Koninkrijk België, en een belangrijke stap in de verdere versterking van de diplomatieke en economische banden tussen beide landen”, aldus het hof.

Op dinsdag 3 december vindt op het Paleizenplein in Brussel een ceremoniële ontvangst plaats voor de sultan. Daarna heeft hij een werklunch met onder anderen Filip en Mathilde. De eerste dag eindigt met een staatsbanket in het Kasteel van Laken.

Filip bezoekt op woensdag 4 december samen met Al Said het Havenhuis in Antwerpen. Het staatsbezoek sluit af met een lunch in de Koningin Elisabeth Muziekkapel.