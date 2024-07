Belgisch koningspaar per trein naar Parijs voor Olympische Spelen

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zijn donderdag per trein in Parijs gearriveerd voor de Olympische Spelen. Het Belgische hof deelt op Instagram een video waarop te zien is hoe het koningspaar het Parijse station Gare du Nord verlaat.

Bij de video deelt het hof dat Filip en Mathilde vrijdag de openingsceremonie van de Spelen bij zullen wonen. Ook is het koningspaar van plan om “de 165 atleten van Team Belgium te ondersteunen!”

Koning Willem-Alexander is donderdag ook al in Parijs. Koningin Máxima en de prinsessen Amalia en Alexia arriveren vrijdag.