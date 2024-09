Belgisch koningspaar verwelkomt paus in stromende regen

Paus Franciscus is donderdagavond in de stromende regen geland op Melsbroek, het militaire deel van het vliegveld Zaventem. Daar werd hij verwelkomd door onder meer de Belgische koning Filip, koningin Mathilde en scheidend premier Alexander De Croo. De paus blijft vier dagen in België.

De paus werd buiten het zicht het vliegtuig uit geleid en kwam in een rolstoel weer in beeld. Bij het volkslied van het Vaticaan en daarna dat van België stond de paus uit zijn rolstoel op. De VRT zond de aankomst live uit.

Eerder donderdag verliet de paus onder koninklijke belangstelling Luxemburg. Groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa zwaaiden hem op het vliegveld uit.

Vreugdevol

Voor gelovigen is het bezoek van de paus aan België een “vreugdevolle” gebeurtenis, zei De Croo eerder donderdag in de Belgische Kamer. “Maar velen verwachten ook vooral dat er een krachtig signaal komt.” Het gaat om de slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk, zei De Croo. “Ik wil dat die stem vertolkt wordt. Zij verwachten iets van de kerk als instituut. Zij verwachten dat er niet verder gezwegen wordt.”

De Croo kijkt uit naar de boodschap die de paus “daartoe zal brengen”, zei hij in de Kamer. “En dan spreek ik vooral in naam van de slachtoffers.”