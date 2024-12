Belgische koning Filip ontvangt formateur op Koninklijk Paleis

De Belgische koning Filip heeft dinsdagmiddag formateur Bart De Wever opnieuw ontvangen op het Koninklijk Paleis in Brussel. De Wever bracht verslag uit over de vorming van een nieuwe regering, meldt persbureau Belga. Hij mag aanblijven als formateur en brengt opnieuw verslag uit op 20 december.

De vorming van een nieuwe regering in België verloopt moeizaam. De Wever is al weken in gesprek met de partijen CD&V, Vooruit, MR en Les Engagés. Hij krijgt kritiek op zijn werkwijze, die te traag zou zijn. De formatie duurt nu zes maanden.