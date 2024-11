Belgische koningin Paola geblesseerd aan voet na val

De Belgische koningin Paola heeft bij een val haar voet bezeerd, schrijven Belgische media als Het Laatste Nieuws en VRT Nieuws. De koningin moet een paar weken rust houden en is daarom niet aanwezig bij de viering van Koningsdag in België op 15 november.

De 87-jarige koningin zou begin november zijn gevallen in een buitenverblijf in Frankrijk. Volgens VRT Nieuws is de blessure die zij heeft opgelopen niet heel ernstig, maar moet ze van haar dokter wel vier weken rust houden. Haar man koning Albert is wel aanwezig bij de viering van Koningsdag, net als prinses Astrid en prins Lorenz en prins Laurent en prinses Claire. De zittende koning Filip en koningin Mathilde zijn als gebruikelijk niet aanwezig.

Paola viel in 2022 ook twee keer. Bij een van die valpartijen liep de vorstin een breuk in haar rechterarm op.