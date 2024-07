Belgische koninklijke familie naar Olympische Spelen

Koning Filip en koningin Mathilde van België reizen later deze week naar Parijs voor de Olympische Spelen. Volgende maand zijn ook hun kinderen in de Franse hoofdstad. Dat heeft het hof maandag bekendgemaakt.

Het koningspaar is donderdag aanwezig bij een diner onder de piramide van het Louvre dat wordt aangeboden door de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Een dag later openen Filip en Mathilde het Lotto Belgium House, de ontmoetingsplek voor sporters, media, partners en fans. In de avond is het paar bij de openingsceremonie.

Filip en Mathilde zijn zaterdag bij een hockeywedstrijd tussen België en Ierland. Ook gaan ze naar het olympisch dorp en lunchen ze met Belgische sporters.

Diverse wedstrijden

Hun kinderen Elisabeth, Gabriël, Emmanuel en Eléonore zijn van 7 tot 10 augustus in Parijs bij diverse wedstrijden. Prinses Astrid, de zus van Filip, is van 28 tot 31 augustus bij de Paralympische Spelen.

Vorige week werd bekendgemaakt dat ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun twee oudste dochters bij de Olympische Spelen zijn. De koning is er van donderdag tot en met volgende week dinsdag. Máxima, Amalia en Alexia voegen zich een dag later bij hem.