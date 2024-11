Belgische royals bidden voor slachtoffers noodweer in Spanje

Leden van het Belgische koningshuis hebben vrijdag gebeden voor de slachtoffers van het noodweer in Spanje. Onder anderen prins Lorenz, prinses Astrid, prins Laurent en koning Albert stonden stil bij de meer dan tweehonderd mensen die zijn overleden. Dat deden zij tijdens een kerkdienst ter ere van Koningsdag in België.

De Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter deelt op X beelden van het gebed. Daarin is te horen dat de aartsbisschop zegt: “Wij bidden ook voor de slachtoffers van de overstromingen in Spanje.” De dienst vond plaats in de Kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Goedele in Brussel.

Eind oktober leidde zware regenval tot overstromingen in het oosten van Spanje. Daarbij vielen veel slachtoffers. Het Spaanse koningspaar Felipe en Letizia bracht een bezoek aan het rampgebied. Het bezoek liep zeer onrustig door aanwezigheid van demonstranten. Felipe en Letizia werden onder meer bekogeld met modder.