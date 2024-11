Bezoek Beatrix in teken van educatie: ‘gelukkig goed met kinderen’

Doorvragen, de tijd nemen en complimenten geven. Dat lijkt de strategie van prinses Beatrix te zijn in de vele gesprekken die ze voert met de regelmatig verlegen kinderen op Sint Maarten. Ze spreekt veel jonge Sint Maartenaren omdat de projecten die ze bezoekt voor een groot deel in het teken staan van natuureducatie. Daar is Leslie Hickerson, directeur van Nature Foundation Sint Maarten (NFSXM) blij mee. Namens de lokale non-profitorganisatie leidt Hickerson de prinses langs verscheidene projecten waar jonge inwoners van Sint Maarten leren waarom natuurbehoud nu en voor de toekomst van cruciaal belang is voor het eiland. Op woensdag hoorde de prinses een spoken word-performance van scholieren over invasieve diersoorten die de biodiversiteit op het eiland verstoren. Ze bezocht ook een sociale werkplaats waar plastic afval wordt gebruikt om nieuwe producten te maken.

Educatie van groot belang

Dat educatie essentieel is bij natuurbehoud, wordt donderdag op Beatrix’ eerste stop van de dag pijnlijk duidelijk tijdens een bezoek aan een vogelpad in de Salt Pond, een meer in hoofdstad Philipsburg. Om de toeristen meer zicht op het meer te geven, hebben taxichauffeurs een deel van een kostbaar wit mangrovebos gekapt. ‘Het was met goede bedoelingen’, vertelt Binkie van Es, voorzitter van NFSXM. ‘Maar de chauffeurs beseffen niet wat de gevolgen van de kap zijn voor het leven in het meer. We hebben het voorval omgeturnd naar iets positiefs, samen met de taxichauffeurs werken we nu aan voorlichting over het belang van de mangrovebossen op Sint Maarten.’

Vogels spotten op het vogelpad Great Salt Pond Birding Platform

Goed met kinderen

Hickerson noemt de mangrovekap als voorbeeld waarom voorlichting en onderwijs onmisbaar is. ‘Het is ontzettend belangrijk dat inwoners al op jonge leeftijd verbinding met hun eiland voelen en begrijpen waarom duurzame keuzes belangrijk zijn voor de toekomst van hun woonplaats.’ Het liefst zou ze zien dat educatie van NFSXM standaard in het curriculum van de scholen zit, maar dat is nu nog niet het geval. ‘Daarom ben ik zo blij dat het bij dit bezoek van de prinses zoveel om educatie draait.’ Hickerson ziet hoe natuurlijk prinses Beatrix tijdens de ontmoetingen omgaat met de kinderen, die volgens haar opvallend timide zijn in het bijzijn van de prinses en haar delegatie. Af en toe spoort de prinses ze aan om wat harder te praten of om naar het Engels over te schakelen als ze wat onzeker spreken in het Nederlands. ‘Gelukkig is ze goed met kinderen. Ze neemt uitgebreid de tijd voor gesprekken en ze is goed in small talk.’

NFSXM werkt samen met de grotere non-profit Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) waarvan prinses Beatrix beschermvrouwe is. In deze rol bezoekt de oud-koningin Sint Maarten en Saba. In voorgaande jaren bezocht ze andere eilanden in het Caribisch deel van het Nederlands koninkrijk.