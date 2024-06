Bin Salman roept andere landen op: erken Palestijnse staat

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman heeft landen opgeroepen de Palestijnse staat te erkennen als ze dat nog niet hebben gedaan. Dat meldt staatspersbureau SPA maandag. De 38-jarige troonopvolger deed de oproep in Mekka tijdens een bijeenkomst over het verloop van de islamitische pelgrimstocht die in de stad plaatsvindt. Door het erkennen van een Palestijnse staat, kan er volgens hem worden toegewerkt naar “duurzame en allesomvattende vrede” in de regio.

Voor een toekomstige, onafhankelijke Palestijnse staat noemde Bin Salman de grenzen van 4 juni 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad. Volgens de kroonprins zijn dat de randvoorwaarden om “het broederlijke Palestijnse volk in staat te stellen hun legitieme rechten te verkrijgen”. Ook sprak hij over de onlangs binnen de VN-Veiligheidsraad aangenomen resolutie voor een staakt-het-vuren van de Gazaoorlog.

“Terwijl we het offerfeest vieren worden er gruwelijke misdaden gepleegd tegen onze broeders in de Gazastrook. We benadrukken dan ook de noodzaak om deze agressie onmiddellijk te stoppen en doen daarom een beroep op de internationale gemeenschap om de bescherming van levens in Gaza te waarborgen”, aldus Bin Salman.

Na de erkenning van EU-lidstaat Slovenië van begin deze maand, staat de teller op 147 landen die de Palestijnse staat erkennen. Eerder namen ook Noorwegen, Spanje en Ierland die beslissing. Die landen noemden de erkenning in een gezamenlijke verklaring een manier om bij te dragen aan een oplossing voor het langslepende Palestijns-Israëlische conflict.