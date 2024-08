Biografie: Queen Elizabeth vond Donald Trump ‘zeer onbeschoft’

De Britse koningin Elizabeth II was niet erg gesteld op de Amerikaanse president Donald Trump. Deadline meldt dat in de aankomende biografie van schrijver Craig Brown staat dat de koningin niet veel kon met de zakenman die het tot het Witte Huis schopte.

De Britse vorstin ontving Trump en zijn vrouw in 2019 in Buckingham Palace. “Een paar weken na het bezoek stelde Elizabeth aan een lunchgast dat ze Trump ‘zeer onbeschoft’ vond”, staat in het boek. “Ze vond het vooral vervelend dat Trump de hele tijd over haar schouder keek. Alsof hij op zoek was naar iets interessanters.”

Ook zou Elizabeth hebben gezegd dat “zij geloofde dat Trump en zijn vrouw Melania een soort afspraak hadden gemaakt. Waarom zou ze anders met hem getrouwd blijven?”

Trump vertelde in 2019 aan Fox News overigens een andere versie van het verhaal. Volgens de ex-president had de koningin in zijn gezelschap de tijd van haar leven. Hij stelde dat hun conversatie zo intens was geweest, dat hij zich niet meer kon herinneren wie er verder in de ruimte aanwezig waren geweest.