Boek van royaltyverslaggever Omid Scobie wordt tv-serie

Het boek Royal Spin van royaltyverslaggever Omid Scobie wordt een televisieserie. Scobie is zelf ook betrokken bij het project voor studio Universal Television. Verdere details zijn nog niet bekendgemaakt.

Royal Spin is een fictief boek over een Amerikaanse politica die na schandalen binnen het Britse koningshuis wordt overgevlogen om het communicatieteam van Buckingham Palace te versterken. Daar blijkt dat het moeilijk is veranderingen door te voeren vanwege tradities en protocollen.

Scobie is ook bekend van non-fictieboeken over het Britse koningshuis. Vorig jaar verscheen zijn boek Endgame en werd de Nederlandse versie tijdelijk uit de handel gehaald. Die moest worden aangepast omdat de vertaling namen bevatte van de Britse royals die hadden gesproken over de huidskleur van de toen nog ongeboren prins Archie.