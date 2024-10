Boris Johnson: koningin Elizabeth leed aan botkanker

Koningin Elizabeth leed tot haar overlijden aan botkanker. Dat stelt de Britse voormalig premier Boris Johnson althans in zijn memoires. Johnson trad twee dagen voor het overlijden van Elizabeth af, in september 2022.

“Ik wist al meer dan een jaar dat ze een vorm van botkanker had. Haar artsen waren bezorgd dat ze ieder moment sterk achteruit kon gaan”, schrijft Johnson volgens CNN.

Het is zeer uitzonderlijk dat een (voormalig) premier zich uitlaat over privézaken van de koninklijke familie. Het is protocol dat zij dit soort zaken voor zich houden. Op de overlijdensakte van Elizabeth staat als doodsoorzaak “ouderdom”.

Buckingham Palace reageert nooit op boeken over de koninklijke familie of boeken waarin de familie wordt genoemd.