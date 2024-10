Braziliaanse president ontvangt koningin Mary

De Deense koningin Mary heeft vrijdag een ontmoeting gehad met de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. De vorstin, vergezeld door klimaatminister Lars Aagaard, werd op het presidentieel paleis in Brasilia ontvangen.

Volgens het Deense persbureau Ritzau duurde de ontmoeting langer dan verwacht. Op beelden is te zien dat Mary hartelijk wordt begroet door Lula.

Mary is voor een vierdaags bezoek in Brazilië. Zaterdag is haar laatste dag. Dan staat nog een bezoek aan de botanische tuinen van Brasilia op het programma.