Brits hof wenst Engelse voetballers succes voor halve finale EK

De Britse koninklijke familie heeft haar steun uitgesproken voor de voetballers van het Engelse nationale voetbalelftal. “Veel succes toegewenst aan Engeland in de wedstrijd van vanavond!”, schrijft het hof bij een video op sociale media.

In de video is te horen hoe de paleiswachten bij Buckingham Palace het nummer Three Lions (Football is coming home) spelen. Dat iconische voetballied van David Baddiel, Frank Skinner en The Lightning Seeds werd gemaakt voor het EK in 1996. Door de jaren heen groeide het uit tot een voetbalanthem voor de Engelsen. De uitspraak It’s Coming Home wordt door supporters veel gebruikt.

Engeland neemt het woensdagavond in de halve finale van het EK voetbal op tegen Nederland. Het is nog niet duidelijk of prins William bij de wedstrijd aanwezig is. De prins zat eerder wel op de tribune bij de wedstrijden van Engeland tegen Zwitserland en Denemarken.