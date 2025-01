Britse hof deelt nieuwe foto van Sophie voor 60e verjaardag

Het Britse hof viert maandag de 60e verjaardag van Sophie, hertogin van Edinburgh. Ter ere van haar verjaardag deelde het hof via sociale media een nieuwe foto van Sophie.

De foto is in januari gemaakt door Christina Ebenezer in Bagshot Park. Dat is een koninklijke residentie in Bagshot.

Prins William en prinses Catherine delen maandag een felicitatie voor Sophie. “We wensen de Hertogin van Edinburgh een heel fijne 60e verjaardag vandaag!”, aldus de prins en prinses van Wales in een bericht op X.

Sophie is de partner van Edward, de hertog van Edinburgh. Edward is een jongere broer van koning Charles. Sophie en Edward zijn in 1999 met elkaar getrouwd en hebben samen twee kinderen.