Camilla deelt cadeautjes uit voor minderjarige asielzoekers

De Britse koning Charles en koningin Camilla hebben vrijdagochtend een receptie bijgewoond in het stadhuis van Waltham Forest. De receptie was georganiseerd om de gemeenschapszin in de regio te vieren.

Camilla overhandigde in het stadhuis cadeautjes aan vertegenwoordigers van de organisatie Citizens UK. De cadeaus zijn bedoeld voor kinderen die als asielzoekers in hotels verblijven.

Charles gaf een korte gezondheidsupdate tijdens het bezoek. “Ik leef nog”, zei de 76-jarige monarch nadat iemand hem vroeg hoe het met hem ging. Sky News meldde vrijdag al dat Charles ook volgend jaar behandelingen tegen kanker ondergaat. Bij de koning werd begin dit jaar kanker vastgesteld. Om wat voor soort kanker het gaat, is nog niet bekendgemaakt.