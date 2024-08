Camilla eerste beschermvrouwe van The Rifleman’s Association

De Britse koningin Camilla is benoemd tot beschermvrouwe van The Rifleman’s Association. Dat heeft het Britse hof donderdag gemeld. De vrouw van koning Charles is de eerste die deze eer te beurt valt.

The Rifleman’s Association is een liefdadigheidsinstelling voor veteranen die hebben gediend in het infanterieregiment The Rifles. De organisatie biedt een platform voor veteranen en hun families “om verbonden te blijven met het regiment en vriendschap, steun en hulp te bieden”, aldus het hof.

Het regiment The Rifles werd in 2007 opgericht en is het grootste infanterieregiment in het Britse leger. Camilla is sinds 2020 Colonel-in-Chief van het regiment. Ze nam die rol destijds over van prins Philip.