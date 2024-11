Camilla mist herdenkingen Remembrance Day door ziekte

Koningin Camilla is dit weekend niet aanwezig bij de activiteiten ter gelegenheid van Remembrance Day. Britse media melden dat zij moet herstellen van een luchtweginfectie. Artsen hebben haar geadviseerd daarom dit weekend niet deel te nemen aan de herdenkingen van Britse oorlogsslachtoffers.

Camilla zou zaterdagavond aanwezig zijn bij het Festival of Remembrance in de Royal Albert Hall in Londen. Zondagochtend zou zij deelnemen aan de herdenking bij het oorlogsmonument op Whitehall in de Britse hoofdstad.

Buckingham Palace meldde eerder deze week al dat de aanwezigheid van Camilla onzeker was vanwege de infectie. De Britse koning Charles is wel bij de evenementen aanwezig. Ook prinses Catherine is present. Het is een van de eerste publieke optredens van de prinses van Wales sinds zij in september bekendmaakte dat zij haar behandeling voor kanker heeft afgerond.