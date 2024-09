Camilla opent behandelcentrum voor kankerpatiënten in Bath

Koningin Camilla heeft dinsdag een nieuw centrum voor de behandeling van kankerpatiënten geopend. Het centrum in het Royal United Hospital in Bath is gebouwd om 500.000 patiënten per jaar te behandelen.

De koningin kreeg onder meer een rondleiding en onthulde ter gelegenheid van de opening een plaquette. Ook sprak ze met medewerkers en patiënten.

Tijdens het bezoek gaf Camilla ook een korte update over de gezondheid van haar man, koning Charles. “Het gaat erg goed met hem”, antwoordde Camilla op de vraag hoe het met Charles ging. In februari van dit jaar werd bekend dat er kanker was vastgesteld bij de Britse monarch. Ook prinses Catherine kreeg dit jaar de diagnose kanker.