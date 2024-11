Camilla weer aan het werk, ontvangt Nederlandse schrijfster

Koningin Camilla is dinsdag weer aan het werk gegaan, nadat zij vorige week door een luchtweginfectie haar taken tijdelijk neer had gelegd. De vrouw van koning Charles moest een aantal activiteiten, waaronder de ceremonies rond Remembrance Day, laten schieten.

Camilla ontving op Clarence House de zes genomineerden voor de Booker Prize, onder wie de Nederlandse schrijfster Yael van der Wouden. Zij maakt met haar boek The Safekeep kans op de prestigieuze Britse literatuurprijs. Het is de eerste keer dat een Nederlander de shortlist haalt van de Booker Prize. De onderscheiding voor het beste fictieboek geschreven in de Engelse taal wordt sinds 1969 ieder jaar uitgereikt in het Verenigd Koninkrijk. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 50.000 pond.

The Safekeep speelt zich af in het naoorlogse Overijssel. Isabel woont alleen in het huis van haar overleden moeder, waar alles rustig voortkabbelt tot plotseling haar broer Louis met zijn nieuwe vriendin Eva voor de deur staat om bij haar de zomer door te brengen.

Camilla zal overigens wel verstek laten gaan bij de galapremière van de film Gladiator II, woensdagavond. Zij is nog niet genoeg hersteld om de langverwachte sequel op de film uit 2000 bij te wonen.