Catherine biedt excuses aan voor afwezigheid bij paraderepetitie

Prinses Catherine heeft haar excuses aangeboden voor het feit dat zij zaterdag niet bij de repetitie van de parade Trooping The Colour aanwezig is. Volgens de Daily Mail heeft zij een brief geschreven aan de Irish Guards, die zichzelf tijdens de parade presenteren.

“Ik hoop dat ik er snel weer bij kan zijn”, schrijft de vrouw van prins William. Met de jaarlijkse militaire parade in het centrum van Londen wordt de verjaardag van de Britse vorst gevierd. Catherine is kolonel van de Irish Guards, het regiment dat dit jaar centraal staat tijdens de parade. Daarom zou zij bij de repetitie aanwezig moeten zijn.

De oefening van het evenement, dat volgende week plaatsvindt, zou de eerste verplichting op Catherines agenda zijn geweest sinds deze werd leeggemaakt als gevolg van haar buikoperatie in januari. Ze is echter nog niet aan het werk omdat ze wordt behandeld voor kanker.