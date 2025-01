Catherine nieuwe beschermvrouwe kinderhospice in Wales

Prinses Catherine is de nieuwe beschermvrouwe van Tŷ Hafan, een hospice dat specialistische zorg biedt aan kinderen met levensbekortende aandoeningen. De aankondiging viel samen met Catherines bezoek aan de instelling donderdagmorgen.

De vrouw van prins William bracht tijdens haar bezoek tijd door met kinderen die er worden behandeld. Ook sprak ze met ouders en medewerkers.

Catherine treedt in de voetstporen van prinses Diana, die de eerste beschermvrouwe was van het goede doel tijdens de opbouwfase. Koning Charles, destijds nog prins van Wales, werd in 2001 beschermheer. Tŷ Hafan werd in 1999 geopend als het eerste hospice voor kinderen in Wales.