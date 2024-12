Catherine reflecteert op ‘moeilijke tijden’ tijdens kerstdienst

Prinses Catherine staat vrijdag tijdens de door haar georganiseerde kerstdienst in Westminster Abbey stil bij “moeilijke tijden” in het leven van mensen. Kensington Palace meldt dat de dienst zal “reflecteren op het belang van liefde en empathie, en hoe hard we elkaar nodig hebben, vooral in de moeilijkste tijden van het leven”. Catherine werd het afgelopen jaar behandeld voor kanker.

Eerder op de dag deelde het paleis via Instagram het programmaboekje van de dienst. Daarop staat een illustratie van de Britse kunstenaar Charlie Mackesy. Op de tekening wordt de vraag gesteld “hoe heb ik geholpen?”, en luidt het antwoord “je was aan mijn zijde, dat was alles”.

Persbureau AFP meldt dat Catherine naar verwachting met haar man prins William en hun kinderen prins George, prinses Charlotte en prins Louis aanwezig is bij de dienst. Elke gast ontvangt na afloop een door Catherine geschreven dankbrief. Daarin schrijft de prinses van Wales dat “deze kerstdienst een oprechte viering is van ieder van jullie, en een herinnering dat we met Kerstmis, en het hele jaar door, voor elkaar moeten schijnen. Want in tijden van vreugde en verdriet, zijn we elkaars licht”.

De prinses maakte in september bekend dat ze haar chemotherapie voor kanker had afgerond en ernaar uitkeek om weer meer publieke taken op zich te nemen “wanneer ik kan”.