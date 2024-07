Catherine schrijft bericht aan Andy Murray na laatste Wimbledon

Prinses Catherine heeft een persoonlijk bericht geschreven aan de Britse tennislegende Andy Murray. De 37-jarige Schot was bezig aan zijn laatste deelname aan Wimbledon. Zaterdag werd bekend dat de tennisser niet meer in actie komt op het Londense gras, omdat zijn partner in het gemengd dubbelspel zich heeft teruggetrokken.

“Een ongelooflijke Wimbledon-carrière komt tot een einde. Je zou zo trots moeten zijn Andy Murray. Namens ons allemaal, bedankt!”, schrijft ‘C’ op de officiële socialemediakanalen van de prins en prinses van Wales.

Prinses Catherine is sinds 2016 beschermvrouwe van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, die het toernooi op Wimbledon organiseert. Ze reikte afgelopen jaren meermaals de prijzen uit aan de winnaars van het grandslamtoernooi. Catherine lijdt aan kanker en het is nog niet zeker of zij ook dit jaar de prijzen uitreikt.

Murray deed in deze editie niet mee aan het enkelspel, omdat hij niet fit genoeg was. Hij kwam tijdens deze editie van Wimbledon wel in actie in het dubbelspel met zijn broer Jamie. Hij verloor al in de eerste ronde. De tennisser, de voormalige nummer 1 van de wereld, won Wimbledon in 2013 en 2016. Hij won ook twee keer olympisch goud in zijn carrière.