Celstraf voor man die brandbom naar koninklijk paleis Oslo gooide

Een man die in juli molotovcocktails naar het koninklijk paleis in Oslo gooide is veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Dat meldt onder meer het Noorse TV 2 op basis van een persbericht van het politiedistrict Oslo.

De man gooide op 8 juli twee brandbommen naar het koninklijk paleis. Het vuur werd al snel geblust en de schade bleef beperkt. Koning Harald en koningin Sonja waren op dat moment niet aanwezig, net als kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit. Een niet nader genoemd lid van de Noorse koninklijke familie was tijdens het incident wel op het paleis.

De 57-jarige man, volgens Noorse media afkomstig uit Belarus, bekende tijdens een rechtszitting schuld. Daarom kreeg hij strafvermindering. Ook zijn gezondheidstoestand speelde mee in die beslissing. De Noorse immigratiedienst overweegt de man uit te zetten nadat hij zijn straf heeft uitgezeten.