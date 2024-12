Charles brengt verrassingsbezoek aan vrijwilligersorganisatie

Koning Charles heeft woensdag een verrassingsbezoek gebracht aan de St Peter’s Church in Notting Hill. De 76-jarige Britse monarch was daar om vrijwilligers en supporters van het Disasters Emergency Committee (DEC) te bedanken, schrijven Britse media.

Het DEC is een overkoepelende organisatie van Britse goede doelen die gezamenlijke acties coördineert en opzet om geld in te zamelen voor noodhulp aan mensen die getroffen zijn door rampen en humanitaire crises wereldwijd. Charles kreeg woensdag een rondleiding, waarbij hij onder meer een handwasmachine zag en daarover uitleg kreeg. Ook ging de koning in gesprek met aanwezige vrijwilligers.

Britse media schrijven dat het bezoek van Charles niet van tevoren was aangekondigd. Toch vormde zich een groep toeristen bij de kerk, nadat Charles was aangekomen. De koning zou vriendelijk naar hen hebben gezwaaid en hun hebben gevraagd of ze een leuke dag hadden.