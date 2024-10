Charles doet zandloper cadeau aan jubilerend Hogerhuis in Sydney

Koning Charles heeft zondag bij een bezoek aan het parlement van de staat New South Wales in Australië een zandloper cadeau gedaan. Hij deed dat ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het Hogerhuis in Sydney. Charles en zijn vrouw koningin Camilla brengen momenteel een meerdaags bezoek aan Australië.

Volgens het Britse nieuwsagentschap PA Media kon Charles het niet laten om de zandloper ook daadwerkelijk om te draaien. Aan het einde van zijn toespraak, waarin hij onder meer refereerde aan zijn eerdere bezoek in 1974, maakte hij een grapje over het verstrijken van de tijd.

“Nu de tijd verstrijkt en ik het kort wil houden, rest mij alleen nog te zeggen wat een grote vreugde het is om voor het eerst als soeverein naar Australië te komen en de liefde voor dit land en zijn volk, die ik al zo lang koester, nieuw leven in te blazen”, zei de koning.

Het bezoek aan het parlement was de tweede officiële verplichting van de dag. In de ochtend woonde het Britse koningspaar een kerkdienst bij in de St.-Thomas’ Anglican Church in een buitenwijk in het noorden van Sydney. Volgens PA Media waren er bij aankomst van het koningspaar demonstranten aanwezig die “niet mijn koning” scandeerden, maar werden zij overstemd door mensen die “hiep hiep hoera” riepen.