Charles en Camilla bedanken Australië en Samoa voor ontvangst

Koning Charles en koningin Camilla hebben aan het eind van hun bezoeken aan Australië en Samoa beide landen van harte bedankt voor de warme ontvangst. Op sociale media deelt het Britse hof een foto van het lachende koningspaar.

“Aan het eind van onze bezoeken aan Australië en Samoa, willen mijn vrouw en ik graag beide landen bedanken voor de zeer warme ontvangst en voor de ontelbare mooie herinneringen die we nog vele jaren in ons hart zullen meedragen”, schrijft Charles in het bijschrift. “Ook al zijn we ver van elkaar verwijderd, de vele hechte banden die ons over de hele wereld en via onze Commonwealth-familie verenigen, zijn vernieuwd en zullen even diepgaand als blijvend blijven.”

De Britse koning en koningin begonnen vorige week vrijdag met hun bezoek aan Australië. Hier gingen ze onder meer naar het Sydney Opera House en bezochten ze het nationale oorlogsmonument. Op Samoa opende Charles onder meer een speciaal aangelegde tuin. Zaterdag was de laatste dag van de reis.